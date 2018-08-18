تجهيز 476 ساحة لصلاة العيد بالجيزة وحملات مكثفة على الأسواق والمواقف

كتب سيد الخلفاوى

خصصت محافظة الجيزة 476 ساحة للمواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى بأحياء ومراكز ومدن المحافظة كما قامت مديرية الأوقاف بتعيين خطيبًا أساسيًا واحتياطيًا لكل ساحة.

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها، كما تم تكليف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين أول أيام العيد إلى جانب الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة بها.

وأشار المحافظ إلى أن إدارة الحماية المدنية ستقوم بوضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاه العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى التى تشهد إقبال كبير من المواطنين إضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز النقل الجماعى والسرفيس بالجيزة بإحكام السيطرة على مواقف سيارات الأجرة وتعزيزها بخدمات سرية للتأكد من عدم استغلال المواطنين أثناء سفرهم وتنقلاتهم والتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة.

وأضاف أن مديرية الصحة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع المستشفيات خلال فترة العيد كما تتلقى البلاغات بشأن أى حوادث أو حالات مرضية عن طريق غرفة الطوارئ الخاصه بالمديري، مشيراً إلى أنه يتم تكثيف الرقابه على اماكن تصنيع اللحوم ومنتجاتها وثلاجات الحفظ والمنشأت الغذائية والباعة الجائلين والاسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عدم توافر الاشتراطات الصحيه بنقل اللحوم.