video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تجهيز 476 ساحة لصلاة العيد بالجيزة وحملات مكثفة على الأسواق والمواقف

السبت، 18 أغسطس 2018 02:33 م
تجهيز 476 ساحة لصلاة العيد بالجيزة وحملات مكثفة على الأسواق والمواقف صلاة العيد -أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

خصصت محافظة الجيزة 476 ساحة للمواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى بأحياء ومراكز ومدن المحافظة كما قامت مديرية الأوقاف بتعيين خطيبًا أساسيًا واحتياطيًا لكل ساحة.

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها، كما تم تكليف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين أول أيام العيد إلى جانب الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة بها.

وأشار المحافظ إلى أن إدارة الحماية المدنية ستقوم بوضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاه العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى التى تشهد إقبال كبير من المواطنين إضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز النقل الجماعى والسرفيس بالجيزة بإحكام السيطرة على مواقف سيارات الأجرة وتعزيزها بخدمات سرية للتأكد من عدم استغلال المواطنين أثناء سفرهم وتنقلاتهم والتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة.

وأضاف أن مديرية الصحة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع المستشفيات خلال فترة العيد كما تتلقى البلاغات بشأن أى حوادث أو حالات مرضية عن طريق غرفة الطوارئ الخاصه بالمديري، مشيراً إلى أنه يتم تكثيف الرقابه على اماكن تصنيع اللحوم ومنتجاتها وثلاجات الحفظ والمنشأت الغذائية والباعة الجائلين والاسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عدم توافر الاشتراطات الصحيه بنقل اللحوم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية تجهز 61 ساحة مفتوحة لأداء صلاة العيد

محافظ شمال سيناء يوجه بتأمين المصطافين على الشواطئ.. و35 ساحة لصلاة العيد

وكيل أوقاف الأقصر يعتمد 49 ساحة لصلاة العيد.. تعرف عليها

أوقاف الإسكندرية: ارتفاع بيع الصكوك لـ 3102 صك..ولن يسمح لغير المتخصصون لأداء صلاة العيد

الجيزة

اخبار الجيزة

الصحة

العيد

عيد الاضحى




لا تفوتك
السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

صور.. جنازة رسمية فى إيطاليا لعدد من ضحايا انهيار جسر مدينة جنوة

صور.. جنازة رسمية فى إيطاليا لعدد من ضحايا انهيار جسر مدينة جنوة

خمسة لاعبين "على باب النجومية" فى الأهلى..ناصر ماهر يحلم بالتألق..حمدى فى مهمة خلافة الدون..أفريقيا تمنح أكرم قُبلة الحياة..هانى يتطلع لإعادة النشاط للجبهة اليُمني..وصلاح محسن يسعى لاستنساخ تجربة متعب

خمسة لاعبين "على باب النجومية" فى الأهلى..ناصر ماهر يحلم بالتألق..حمدى فى مهمة خلافة الدون..أفريقيا تمنح أكرم قُبلة الحياة..هانى يتطلع لإعادة النشاط للجبهة اليُمني..وصلاح محسن يسعى لاستنساخ تجربة متعب

الحر جنن الهنود.. فلاحو الهند ينهون حياتهم بسبب التغير المناخى.. تزايد حالات الانتحار بعد خسارة المحاصيل بسبب الجفاف.. كريشنان تناول مبيدا حشريا بعد فشله فى رد القروض.. ومزارعون يشنقون أنفسهم داخل الحقول

الحر جنن الهنود.. فلاحو الهند ينهون حياتهم بسبب التغير المناخى.. تزايد حالات الانتحار بعد خسارة المحاصيل بسبب الجفاف.. كريشنان تناول مبيدا حشريا بعد فشله فى رد القروض.. ومزارعون يشنقون أنفسهم داخل الحقول

أجيرى يحضر مباراة السوبر الإماراتى لمتابعة حسين الشحات

أجيرى يحضر مباراة السوبر الإماراتى لمتابعة حسين الشحات

5 وصفات طبيعية بزيت اللوز للتخلص من الهالات السوداء

5 وصفات طبيعية بزيت اللوز للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة