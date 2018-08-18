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السبت، 18 أغسطس 2018 04:07 ص
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تجديد حبس المدير المالى السابق للزمالك اليوم بتهمة التجارة بالعملة الأجنبية

السبت، 18 أغسطس 2018 04:00 ص
تجديد حبس المدير المالى السابق للزمالك اليوم بتهمة التجارة بالعملة الأجنبية نادى الزمالك - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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تنظراليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة ، أمر  حبس محمد الشهاوي المدير المالي السابق بنادى الزمالك للألعاب الرياضة 15 يوما علي ذمة التحقيقات في المخالفات المالية لنادي الزمالك

كانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت أول أمس بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين.

وحققت النيابة في بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.


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