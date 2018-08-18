تجديد حبس المتهم بقتل طفل فى مشاجرة بسبب "الشذوذ الجنسى" بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل طفل يبلغ من العمر 13عامًا، إثر إصابته برش خرطوش، أطلقه المتهم أثناء تشاجره مع والد الضحية بالبدرشين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات التى تسلمتها النيابة العامة، أن أسرة المجنى عليه اكتشفت ممارسة ابنهم الشذوذ مع صديقه، فتوجهوا لمعاتبته بمنزله، إلا أن والد صديقه تشاجر معهم وأطلق أعيرة نارية أصابت إحداها المجنى عليه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإصابة طفل يبلغ من العمر 13 عاما برش خرطوش، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وبإجراء التحريات تبين للرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث البدرشين ومعاونه النقيب أحمد فايز أن وراء ارتكاب الواقعة عامل.