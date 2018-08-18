تأييد إخلاء سبيل 9 من "وايت نايتس" المتهمين بحيازة مفرقعات وإثارة الشغب

والمتهمون المخلي سبيلهم هم كل من: عمر ماجد أحمد، وأهم محمد حسنى، ومختار إبراهيم الدسوقي، ومحمود محمد بسيوني، ومحمد حمدى دبور، وإسلام جمال عشري، ووسام جمال، ومحمد فتحي مؤمن "قناطر"، و محمد سليمان.

كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين فى القضية 434 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازه مفرقعات، وإثارة الشغب، والتحريض على العنف.