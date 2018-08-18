تأييد إخلاء سبيل 9 من "وايت نايتس" المتهمين بحيازة مفرقعات وإثارة الشغب

رفضت الدائرة 7 جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل 9 أعضاء من الوايت نايتس، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة وإثارة الشغب، بتدابير احترازية.
كانت محكمة جنايات الجيزة، قررت إخلاء سبيل مشجعى نادى الزمالك، والمحبوسين على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالانضمام لجماعة وإثارة الشغب.
والمتهمون المخلي سبيلهم هم كل من: عمر ماجد أحمد، وأهم محمد حسنى، ومختار إبراهيم الدسوقي، ومحمود محمد بسيوني، ومحمد حمدى دبور، وإسلام جمال عشري، ووسام جمال، ومحمد فتحي مؤمن "قناطر"، و محمد سليمان.
كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين فى القضية 434 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازه مفرقعات، وإثارة الشغب، والتحريض على العنف.
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