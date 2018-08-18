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السبت، 18 أغسطس 2018 04:39 م
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بوتين يعزي أمين عام الأمم المتحدة فى وفاة كوفى عنان

السبت، 18 أغسطس 2018 03:34 م
بوتين يعزي أمين عام الأمم المتحدة فى وفاة كوفى عنان بوتين
أ ش أ
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بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أعرب خلالها عن أسفه الشديد لوفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفى عنان.

وقالت الرئاسة الروسية (الكرملين) - في بيان بثته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم السبت  "لقد كرّس هذا الشخص الرائع والسياسى المخضرم سنوات عديدة من حياته لخدمة الأمم المتحدة ، وترأس الأمم المتحدة فى فترة صعبة وبذل الكثير من الجهود لتحقيق أهداف المنظمة وغاياتها وتعزيز دورها المركزى فى الشؤون العالمية."

يُشار إلى أن عنان كان قد تولى منصب السكرتير العام للأمم المتحدة لفترتين من يناير عام 1997 حتى ديسمبر عام 2006 حيث شغل بعد ذلك منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ليقود الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للصراع، كما حاز على جائزة نوبل للسلام في عام 2001.


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