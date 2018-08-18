بعثة الحج الكويتية: اكتمال وصول حجاجنا إلى مكة المكرمة لبدء المناسك غدا

الكويت (أ ش أ)

أعلن رئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادى، اليوم السبت ، اكتمال وصول حجاج الكويت إلى الأراضى المقدسة ؛ لبدء مناسك الحج غدا الأحد.

وقال عمادى - فى تصريح صحفى - إن عدد حجاج الكويت هذا العام يبلغ 9000 حاج ، موزعين على 49 حملة حج ، مؤكدا اكتمال جميع التجهيزات التى نفذتها البعثة فى المشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج الكويتيين ابتداء من يوم التروية غدا الأحد.

وأضاف أن جميع فرق البعثة التابعة لوزارات الأوقاف والشؤون الاسلامية والصحة والاعلام والداخلية والإدارة العامة للاطفاء وهيئة الشباب والرياضة الكويتية على أتم الجاهزية والاستعداد لتقديم جميع الخدمات للحجاج على مدار الساعة فى المشاعر المقدسة وطوال فترة وجودهم فى السعودية.

ودعا عمادى جميع حجاج الكويت إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية ، والتركيز على أداء شعائر الحج فقط ، معربا عن شكره وتقديره للسعودية قيادة وحكومة على ما تقوم به من أعمال من أجل توفير الراحة لضيوف الرحمن وإزالة أى عقبات تواجههم.