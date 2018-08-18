بعثة الحج الطبية تلتقى مدير "الصحة السعودية" لتعزيز التعاون بين الجانبين

كتب وليد عبد السلام

التقى الدكتور عمرو قنديل، المستشار الطبى لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد شوقى رئيس البعثة، الدكتور وائل مطير مدير عام الشئون الصحية بمديرية الشئون الصحية بمكة المكرمة، وذلك لتعزيز التعاون بين الجانبين فيما يخص متابعة الحجاج المصريين بمستشفيات المشاعر المقدسة، وذلك بمستشفى منى الطوارئ.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان اللقاء شمل التنسيق مع الجانب السعودى على كيفية استقبال وعلاج المرضى بالمستشفيات سواء من المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كأمراض الكلى والأورام والذين يحتاجون إلى غسيل كلوي وعلاج كيماوي، بالإضافة إلى التنسيق على تواجد فرق طبية من البعثة الطبية المصرية داخل مستشفيات المشاعر.

من جانبه، قال الدكتور وائل مطير مدير عام الشئون الصحية بمديرية الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، إن الحكومة جميعها وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تضع خدمة الحجيج أمام أعينها لافتاً الى أن المملكة توفر كافة امكاناتها المادية والمعنوية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مضيفاً اننا جميعاً شركاء .

وأضاف "مطير" أثناء تفقده غرفة العمليات المركزية للحج بمرافقة بعثة الحج الطبية، والموجودة بمستشفى منى الطوارئ، إلى مشاركة 6 مراكز رعاية صحية أولية، و31 ألف ممارس صحى، و 111 سيارة اسعاف ميداني في عملية خدمة الحجاج في المشاعر، مشيراً الى ان عدد الاسرة تصل الى 3500 سرير، و570 سرير رعاية مركزة، كما أن الاسعاف الطائر يعمل بكامل طاقته للحفاظ على سلامة الحجاج ونقلهم.

وأشار الدكتور نادر مطير، مدير مستشفى منى الطوارئ، إلى أن المستشفى جاهزة بكامل طاقتها لإستقبال الحجاج، وذلك باجمالي 238 سرير، 34 منهم رعاية مركزة و4 أسرة غسيل كلوي ووحدة مناظير ، و3 غرف عمليات، بالإضافة الى قسم لضربات الشمس يحتوي 28 سرير مجهز لتخفيف درجة حرارة المرضى، مجهز بأعلى التجهيزات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تأكيد وزارة الصحة السعودية على تفويج الحجاج المرضى المحجوزين بالمستشفيات إلى المشاعر من خلال قافلة مكونة من أتوبيسات علاوة إلى سيارات إسعاف لضمان ذهابهم وعودتهم بسلام.