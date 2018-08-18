باكستان تحتج على مصرع وإصابة مواطنيها برصاص القوات الهندية فى كشمير

إسلام آباد (أ ش أ)

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم السبت، أحد الشخصيات الدبلوماسية الهندية، دون الكشف عن منصبه، بغرض تقديم احتجاج للعاصمة نيودلهى على مصرع وإصابة أشخاص باكستانيين برصاص القوات الهندية فى إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وقالت الخارجية الباكستانية فى بيان - أوردته شبكة "إى بى سى نيوز" الأمريكية اليوم السبت، إن حادث إطلاق النار، الذى وصفته بـ"غير المبرر"، أسفر عن مصرع أحد القرويين الباكستانيين فيما أُصيب شخصان آخران، دون أن تشير الشبكة الأمريكية إلى مزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد، لافته إلى أن البلدين غالبًا ما تتبادلان إطلاق النار فى هذا الإقليم.

ويأتى هذا الحادث، الذى وقع فى وقت متأخر من الليل، بعد ساعات من انتخاب البرلمان الباكستانى عمران خان رئيسًا للوزراء، والذى كان قد أعرب عن رغبته - فى وقت سابق - فى حل قضية إقليم "كشمير" المتنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران، شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير"، وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".