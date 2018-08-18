اندلاع حريق بمصنع مستحضرات تجميل فى أكتوبر والحماية المدنية تحاصر النيران

كتب عبد الرحمن سيد

اندلع، منذ قليل، حريق داخل مصنع مستحضرات تجميل بالمنطقة الصناعية الرابعة فى مدينة السادس من أكتوبر، وانتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وأخطر اللواء مصطفى شحاته مساعد الوزير أمن الجيزة بالواقعة.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بمدينة السادس من أكتوبر، وأمر اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية الدفع بـ8 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.