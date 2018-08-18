انتشار أمنى مكثف بالأسواق والميادين لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد

كتب إبراهيم أحمد

أنهت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، خطتها استعدادا لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، والتى تستهدف الحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، والعمل على توفير كافة وسائل الراحة للمواطنين أثناء تلك الاحتفالات، ومنع أى محاولات من شأنها تعكير صفو الاحتفالات.

وعقد اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، اجتماعاً موسعاً مع كافة قيادات المديرية أكد خلاله تنفيذ خطة عمل تعتمد على تحقيق التواجد الأمني الفعال من الخدمات النظامية والمباحثية وضابطات قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة لضبط كل ما قد يخل بالأمن العام، مع تعزيز الخدمات بمواقف سيارات الأجرة للأقاليم، وكذا أماكن المتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمسرح والمناطق التجارية والنوادي التي تشهد تجمعات جماهيرية خلال فترة أيام العيد.

وشدد مدير أمن القاهرة على تكثيف لجهود لضبط محرزي ومتجري الألعاب النارية، نظراً لما تشكله من خطورة، وتعزيز الرقابة المرورية بمحاور الطرق داخل المدينة وخارجها ووضع خطط للتشغيل والتواجد على مدار اليوم الكامل بما يحقق السيولة المرورية بدائرة المدينة ومختلف الميادين والطرق والمحاور الرئيسية.

كما وجه اللواء محمد منصور بإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والمجازر والمخابز ومحطات البنزين ومستودعات البوتجاز لمنع تهريب السلع المدعمة أو بيع السلع المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك، خاصة فى ظل إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية لاسيما لحوم الأضاحي واستمرار التنسيق مع سلاسل السوبر ماركت والهايبر ماركت لتفعيل مبادرة الوزارة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلتها، وتم تكليف كافة المستويات القيادية والإشرافية بالمتابعة الميدانية المستمرة لخطة العمل .

ويأتى ذلك في إطار الخطة العامة لوزارة الداخلية وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلـية، والتي تهدف إلي اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الانضباط والاستقرار للشارع المصرى وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين وتحقيق السيولة في حركة المرور، خاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك وما يسبقها.