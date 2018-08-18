video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليونيفيل: الجيش اللبنانى شريك استراتيجى ونعمل معه لتعزيز السلام

السبت، 18 أغسطس 2018 01:29 م
اليونيفيل: الجيش اللبنانى شريك استراتيجى ونعمل معه لتعزيز السلام قوات اليونيفل فى لبنان
أ ش أ
إضافة تعليق

قال المتحدث الرسمى باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "يونيفيل" أندريا تيننتى، إن القوات الدولية تعمل بالتنسيق الوثيق مع قوات الجيش اللبنانى منذ عام 2006، وفى ظل احترام متبادل لتعزيز السلام من خلال الاستقرار.. مؤكدا أن الجيش اللبنانى شريك استراتيجى لليونيفيل، ويتمتع بالدعم الكامل من القوات الأممية وكذلك من المجتمع الدولى.

وأضاف المتحدث باسم قوات اليونيفيل – فى حديث مع الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية) – أنه فى أى وقت تقع فيه حوادث فى منطقة عمليات القوات الدولية الأممية، تقوم اليونيفيل دائما بالاتصال بالسلطات المحلية لإيجاد حل.

وأشار إلى أن هناك ادعاءات ومعلومات مغلوطة تشوه الطريقة التى تعمل بها اليونيفيل وطبيعة علاقاتها مع سكان الجنوب اللبنانى وشراكتها الاستراتيجية مع القوات المسلحة اللبنانية، وأن هذه المغالطات قد تنطوى على احتمال إثارة المشاعر السلبية تجاه مهمة اليونيفيل وزيادة التوتر فى أوساط المجتمع المحلى.

وأكد أن بعثة قوات اليونيفيل تعمل بموجب قرار مجلس الأمن 1701 (الخاص بوقف الحرب والعمليات العسكرية القتالية بين إسرائيل وحزب الله عام 2006) وبصورة نزيهة وشفافية تامة، وتتعامل مع جميع الأطراف بمنتهى المساواة، وتقدر الدعم القوى من السلطات اللبنانية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق: السعودية تقف دائما جانب لبنان لدعم سيادته

بطريرك الموارنة: مصلحة لبنان تقتضى إعلاء المصلحة العامة للشعب

قائد الجيش اللبنانى: ضبط الحدود مسألة أساسية لحفظ أمن واستقرار لبنان

لبنان

اليونيفل

القوات اللبنانية

أندريا تيننتى

أخبار العالم

أخبار العرب




لا تفوتك
السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

صور.. جنازة رسمية فى إيطاليا لعدد من ضحايا انهيار جسر مدينة جنوة

صور.. جنازة رسمية فى إيطاليا لعدد من ضحايا انهيار جسر مدينة جنوة

خمسة لاعبين "على باب النجومية" فى الأهلى..ناصر ماهر يحلم بالتألق..حمدى فى مهمة خلافة الدون..أفريقيا تمنح أكرم قُبلة الحياة..هانى يتطلع لإعادة النشاط للجبهة اليُمني..وصلاح محسن يسعى لاستنساخ تجربة متعب

خمسة لاعبين "على باب النجومية" فى الأهلى..ناصر ماهر يحلم بالتألق..حمدى فى مهمة خلافة الدون..أفريقيا تمنح أكرم قُبلة الحياة..هانى يتطلع لإعادة النشاط للجبهة اليُمني..وصلاح محسن يسعى لاستنساخ تجربة متعب

الحر جنن الهنود.. فلاحو الهند ينهون حياتهم بسبب التغير المناخى.. تزايد حالات الانتحار بعد خسارة المحاصيل بسبب الجفاف.. كريشنان تناول مبيدا حشريا بعد فشله فى رد القروض.. ومزارعون يشنقون أنفسهم داخل الحقول

الحر جنن الهنود.. فلاحو الهند ينهون حياتهم بسبب التغير المناخى.. تزايد حالات الانتحار بعد خسارة المحاصيل بسبب الجفاف.. كريشنان تناول مبيدا حشريا بعد فشله فى رد القروض.. ومزارعون يشنقون أنفسهم داخل الحقول

أجيرى يحضر مباراة السوبر الإماراتى لمتابعة حسين الشحات

أجيرى يحضر مباراة السوبر الإماراتى لمتابعة حسين الشحات

5 وصفات طبيعية بزيت اللوز للتخلص من الهالات السوداء

5 وصفات طبيعية بزيت اللوز للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة