اليونيفيل: الجيش اللبنانى شريك استراتيجى ونعمل معه لتعزيز السلام

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قال المتحدث الرسمى باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "يونيفيل" أندريا تيننتى، إن القوات الدولية تعمل بالتنسيق الوثيق مع قوات الجيش اللبنانى منذ عام 2006، وفى ظل احترام متبادل لتعزيز السلام من خلال الاستقرار.. مؤكدا أن الجيش اللبنانى شريك استراتيجى لليونيفيل، ويتمتع بالدعم الكامل من القوات الأممية وكذلك من المجتمع الدولى.

وأضاف المتحدث باسم قوات اليونيفيل – فى حديث مع الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية) – أنه فى أى وقت تقع فيه حوادث فى منطقة عمليات القوات الدولية الأممية، تقوم اليونيفيل دائما بالاتصال بالسلطات المحلية لإيجاد حل.

وأشار إلى أن هناك ادعاءات ومعلومات مغلوطة تشوه الطريقة التى تعمل بها اليونيفيل وطبيعة علاقاتها مع سكان الجنوب اللبنانى وشراكتها الاستراتيجية مع القوات المسلحة اللبنانية، وأن هذه المغالطات قد تنطوى على احتمال إثارة المشاعر السلبية تجاه مهمة اليونيفيل وزيادة التوتر فى أوساط المجتمع المحلى.

وأكد أن بعثة قوات اليونيفيل تعمل بموجب قرار مجلس الأمن 1701 (الخاص بوقف الحرب والعمليات العسكرية القتالية بين إسرائيل وحزب الله عام 2006) وبصورة نزيهة وشفافية تامة، وتتعامل مع جميع الأطراف بمنتهى المساواة، وتقدر الدعم القوى من السلطات اللبنانية.