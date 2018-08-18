النيابة العامة تعلن استرداد المتهم باختطاف الطائرة المصرية من قبرص

ابراهيم قاسم

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بيانا، أعلن فيه نجاح الإجراءات القانونية التى اتخذتها النيابة العامة لاسترداد المصرى الجنسية سيف الدين مصطفى المتهم باختطاف الطائرة المصرية، فى القضية رقم 4170 لسنة 2016 جنايات العامرية ثان .

وقرر النائب العام إحالة المتهم بخطف الطائرة إلى النيابة المختصة للتحقيق فى الواقعة، وذلك بعد تسليم السلطات القبرصية المتهم للقاهرة، بناء على الحكم الصادر من المحكمة العليا القبرصية بتسليمه.

قالت النيابة العامة فى بيان لها بشأن نجاح الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العام المصرية لاسترداد المصري الجنسية سيف الدين.مصطفى محمد إمام المتهم بخطف الطائرة المصرية موضوع القضية رقم 4170 لسنة 2016 جنايات العامرية ثان إلحاقا بطلب التسليم الدولي المرسل من النيابة العامة المصرية، لنظيرتها القبرصية لتسليم الهارب.

وأضافت النيابة فى بيانها، أنها طلبت المتهم باختطاف الطائرة المصرية موضوع القضية والذي سبقه لقاءات بين الجانبين المصري والقبرصي وتبادل المذكرات الخاصة بينهم في هذا الخصوص وتنفيذه الحكم الصادر من المحكمة العليا القبرصية بالموافقة على الطلب المصري بتسليم المتهم لما ثبت لديها من استقراء المستندات والقضاء الجنائي المصري بضمانات المحاكمة الجنائية وفقا للمعايير الدولية.

وأوضحت: "قامت بعثة أمنية من إدارة شرطة الإنتربول المصري بالتوجه إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، واستلام المتهم المذكور، والعودة به إلى القاهرة، فيما أمر النائب العام بعرضه على النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات التي تجريها بشأن التهم التى نسبت إليه".