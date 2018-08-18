المعاهد الأزهرية تواصل فعاليات البرنامج العلمى لمعلمى المرحلة الابتدائية

كتب لؤى على

فى إطار عملية التطوير الشاملة التى يقوم بها الأزهر الشريف فى قطاع التعليم انطلق بمعهد فتيات 15 مايو النموذجى الابتدائى إدارة المعادى بمنطقة القاهرة الأزهرية. فعاليات "البرنامج العلمى والتربوى لمعلمى ومعلمات المرحلة الابتدائية بالأزهر الشريف "، تحت إشراف المكتب الفنى لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية وبالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم الإبتدائى لقطاع المعاهد الأزهرية.

الجديد بالذكر أن البرنامج يهدف لتنمية الكفاءة المهنية لدى معلمى ومعلمات المرحلة الابتدائية، وتفعيل الجوانب الأخلاقية للمهنة لدى المعلمين والمعلمات، على نحو يحقق الأهداف المقصودة من التعليم، والارتقاء الأمثل بالمستوى العلمى والتربوى لدى معلمى ومعلمات المرحلة الابتدائية.

كما أكد الدكتور أحمد الشرقاوى، أمين عام المكتب الفنى لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال محاضرات أخلاق المهنة ضمن فعاليات البرنامج العلمى والتربوى لمعلمى ومعلمات المرحلة الابتدائية أن الأخلاق الفاضلة تعد الركن الأساسى فى بناء الإنسان، ولقد عنيت الشريعة الإسلامية عناية فائقة بالأخلاق، بل ربطت بينها وبين الإيمان والعبادة، وقد أكدت على لزومها والعمل على وفق موجبها ومقتضاها، وذلك في شتى مناحى الحياة المختلفة، لا سيما فى مجال التعليم ودروب العلم وفنونه المختلفة، فالأخلاق في هذا المجال أوجب وأوكد. بجانب التاكيد على التأصيل العلمى الصحيح للمفاهيم والمصطلحات العصرية المتصلة ببيئة الأعمال والوظائف المختلفة، والمهن المستحدثة فى الجوانب الأخلاقية والاحترافية، وذلك من مصادرها الأصيلة المعتبرة. واستكمالا لمحاضرات اليوم الٲول من فاعليات البرنامج والذي يشتمل، بالإضافة إلى محاضرات ٲخلاقيات المهنة ، محاضرات استراتيجيات التدريس الحديثة وكذلك الوسائل التعليمية المستحدثة ، بالإضافة إلى محاضرات التخصصات الدراسية (عربى، دراسات ، رياضيات ، لغة إنجليزية ) والتى تتناول ٲهم الصعوبات التى تواجه المعلم والمتعلم وكيفية علاجها على نحو يساهم فى تحسين العملية التعليمية .

ويشير الدكتور أحمد صيام عضو المكتب الفني لرئيس القطاع إلى أن البرنامج يستهدف جميع المعلمين والمعلمات بالمرحلة الابتدائية الأزهرية، سواء أكان معلم فصل (الصفوف الأولى )، أو معلم مادة ( قران كريم – تربية إسلامية - لغة عربية –رياضيات – دراسات اجتماعية –علوم – لغة إنجليزية )، بحيث لا يزيد عدد المتدربين فى كل قاعة عن (50 ) متدربا، وفيما يخص المادة العلمية للبرنامج تتمحور حول أخلاقيات المهنة وهى مادة تدريبية جديدة والهدف منها تفعيل القيم الأخلاقية الرئيسة فى جميع الأعمال المهنية للمعلمين والمعلمات، والتى تقوم على 4 أركان هى: الأمانة والعلم والقوة والحفظ.