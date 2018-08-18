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اللواء محمود شعراوى يؤكد أن التنمية المحلية ليست وزارة فساد كما يدعى البعض

السبت، 18 أغسطس 2018 12:31 م
اللواء محمود شعراوى يؤكد أن التنمية المحلية ليست وزارة فساد كما يدعى البعض محافظ بنى سويف يستقبل وزير التنمية المحليه
بنى سويف : هانى فتحى
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قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الحديث عن أن وزارة التنمية المحلية وزارة فساد ليس بالصحيح ، مشيرا إلى أن فى كل الوزارات والمصالح بها الموظف الصالح أو ليس بالصالح، موضحا أن وجود موظف فاسد أو مرتشى أن كل العاملين فى الوزارة كذلك.

وأوضح وزير التنمية المحلية خلال زيارته للمحافظة، أن مصر تواجه حرب شائعات كبيرة وصلت إلى حد التشكيك فى الإجازات الرسمية والأعياد، مشيرا إلى أن تلك الحروب التى تواجه مصر تدل على مدى تأثير ومكانة مصر عالميا، والحروب التى تواجهها مصر تهدف إلى محاربة مكانة مصر عالميا.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن أول زيارة لمحافظة بني سويف بعد تولية الحقيبة الوزارية، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الاهتمام بالمشروعات في الصعيد، وضرورة وجود مشروعات كبيرة وصغيرة لإيجاد فرص عمل وتمنية البنية التحتية.

وكان استقبل "منذ قليل" المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في مستهل زيارته  للمحافظة صباح اليوم السبت، وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب، حيث حضر اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ومن النواب كل من هشام مجدي، وبدوي النويشي، وعاطف عبد الجواد، وعبد الرحمن برعي، وميرفت ميشيل، وعصام خلاف، ومن  قيادات المحافظة اللواء عصام العلقامي رفعت السكرتير العام للمحافظة، واللواء خميس أبو الفضل.

ومن المقرر أن يقوم الوزير يرافقه المحافظ بزيارة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية النوعية، والوقوف على عدد من مشروعات ومبادرات بني سويف الرائدة في عدد من المجالات الحيوية، والإطلاع على إمكانات وميزات المحافظة النسبية كإحدى محافظات الصعيد الواعدة.

 

 

 

 

 


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