القبض على شخصين بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة فى شبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة أول من ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أحمد عسر رئيس مباحث مركز شرطة شبرا الخيمة أول، مفادها تردد عاطلين على دائرة القسم لترويج الأسلحة النارية على عملائهم، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، واستئذان النيابة، أعد كمين لهما، وتم ضبطهما وهم كلا من "مهدى. خ" 35 سنه عاطل وبحوزته بندقية خرطوش و5 طلقات خرطوش من ذات العيار، و"محمد. م" 22 سنه عامل بمحل سباكه، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة خرطوش، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.