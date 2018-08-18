العثور على جثة طالب طافية داخل مياه بحر البقر بالشرقية بعد أيام من تغيبه

الشرقية- فتحية الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، اليوم، علي جثة طالب، بمياه بحر البقر، بعد 4 أيام من اختفائه بالتوك توك الذي يعمل عليه، وتم إخطار نيابة فاقوس بالواقعة، بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور علي جثة "محمد ال س" 16 سنة، مقيم كفر الشاويش، طالب بالصف الأول بالدبلوم، بمياه مصرف بحر البقر.

وتبين من التحريات الأولية، أن المجني عليه، يعمل فى فترة الإجازة الدراسية علي توك توك، واختفى منذ 4 أيام، وتم العثور عليه جثة هامدة، وسرقة التوك توك منه، والتخلص من جثته بمياه بحر البقر.

فيما يكثف ضباط مباحث فاقوس جهودهم لكشف غموض الواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة.