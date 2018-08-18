video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 10:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة طالب طافية داخل مياه بحر البقر بالشرقية بعد أيام من تغيبه

السبت، 18 أغسطس 2018 09:12 ص
العثور على جثة طالب طافية داخل مياه بحر البقر بالشرقية بعد أيام من تغيبه جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، اليوم، علي جثة طالب، بمياه بحر البقر، بعد 4 أيام من اختفائه بالتوك توك الذي يعمل عليه، وتم إخطار نيابة فاقوس بالواقعة، بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور علي جثة "محمد ال س" 16 سنة، مقيم كفر الشاويش، طالب بالصف الأول بالدبلوم، بمياه مصرف بحر البقر.

وتبين من التحريات الأولية، أن المجني عليه، يعمل فى فترة الإجازة الدراسية علي توك توك، واختفى منذ 4 أيام، وتم العثور عليه جثة هامدة، وسرقة التوك توك منه، والتخلص من جثته بمياه بحر البقر.

فيما يكثف ضباط مباحث فاقوس جهودهم لكشف غموض الواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتحريات المباحث حول الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط تشكيل عصابى يتزعمه سورى الجنسية تخصص فى سرقة مساكن العاشر من رمضان

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

مركز شرطة فاقوس

بحر البقر

التوك توك

اخبار الجريمة




لا تفوتك
تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة