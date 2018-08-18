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"الصحة" تعلن توقيع الكشف الطبى على 57083 حاجا مصريا

السبت، 18 أغسطس 2018 09:35 ص
"الصحة" تعلن توقيع الكشف الطبى على 57083 حاجا مصريا الحج
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات البعثة الطبية للحج حتى صباح اليوم السبت، 57083 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 51707 حالات مرضية بمكة المكرمة، و 5376 حالة فى المدينة المنورة، بينما دخلت 134 حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت  80 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 54 يتلقون العلاج اللازم.
 
 
وأشار الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 26 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك بإجمالى 97 غسلة كلوية، كما أنه تلقت حالتين العلاج الكيماوى، لافتاً الى أن الفريق الطبى يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل اجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوى لحالات الأورام، كما أنه يقوم بالمرور 3 مرات يومياً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للإطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.
 
 
من جانبه، أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى استمرار الفريق الوقائى فى عقد الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج بالإجراءات الوقائية، لافتاً الى انه قد تم تسجيل 17 حالة وفاة بين الحجاج المصريين حتى الآن.
 
 

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الصحة

الحج

البعثة الطبية




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