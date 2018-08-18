"الصحة" تعلن الطوارئ بالحميات ومراكز السموم.. وأرصدة الدم تصل لـ25745 كيس

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه تم رفع حالة الاستعداد بمستشفيات الحميات ومراكز السموم بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية، لافتة إلى أن هناك تنسيقا مع الطب البطرى بالمحافظات والمحليات للتخلص من مخلفات المجازر بطرق آمنة.

وأضافت وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الوزارة بمقر المركز القومى للتدريب، أن هناك تنسيقا بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات.

وأشارت إلى أنه تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، لافتة إلى أن أرصدة الدم على مستوى الجمهورية بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بلغ 25745 كيس دم من مختلف الفصائل، و34204 وحدة بلازما كمخزون استراتيجي، وذلك بمراكز خدمات نقل الدم القومية، والإدارة العامة لبنوك الدم، ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية.

وأوضحت أنه تم تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إلى جانب منع الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات خلال فترات الاحتفالات، وخاصة لأقسام "الطوارئ"، و"الرعايات المركزة"، و"الحروق" و"السموم".