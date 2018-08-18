"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 18

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحاجة تدعى "رسمية محمود علي محمد"، تبلغ من العمر 62 عاما، تتبع حج قرعة الداخلية، من محافظة قنا، توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك بمستشفى النور التخصصى بمكة المكرمة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.