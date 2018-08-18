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"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 18

السبت، 18 أغسطس 2018 02:20 م
"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 18 حجاج
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن وفاة حاجة من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة لـ 18.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحاجة تدعى "رسمية محمود علي محمد"، تبلغ من العمر 62 عاما، تتبع حج قرعة الداخلية، من محافظة قنا، توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك بمستشفى النور التخصصى بمكة المكرمة.
 
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.
 

 


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الصحة

الحجاج

البعثة الطبية




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