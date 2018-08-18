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الصحة تخصص 2952 سيارة إسعاف و10 لنشات ومروحيتين لتأمين احتفالات العيد

السبت، 18 أغسطس 2018 11:05 ص
الصحة تخصص 2952 سيارة إسعاف و10 لنشات ومروحيتين لتأمين احتفالات العيد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب محمود راغب
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خطة شاملة للتأمين الطبى للاحتفال بعيد الأضحى المبارك تشمل الدفع 2952 سيارة إسعاف مجهزة يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط المساجد وأماكن الصلاة بكل محافظات الجمهورية.
 
 
وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الوزارة بمقر المركز القومى للتدريب، أن الخطة تتضمن 10 لنشات إسعاف نهرى، وطائرتين مروحيتين، وتكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات ورفع درجة الاستعداد بها للقصوى، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة على مدار الساعة.
 
 
 
 
 
 
 
 

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