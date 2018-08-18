"الصحة": بدء أعمال التطوير بمستشفى طوخ المركزى عقب عيد الأضحى بشهر

القليوبية إبراهيم سالم

تفقدت لجنة من وزارة الصحة والسكان، مستشفى طوخ المركزى بالقليوبية، لبدء تطويرها والعمل بها على الفور، حيث تشكلت اللجنة من مستشار وزيرة الصحة للمستشفيات الدكتور محمد عبد الرحمن، واستشاريين بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ونائب وزير الصحة، ومشاركة الدكتور حمدى الطباخ وكيل الوزارة بالقليوبية، والنائب أحمد بدوى.

وأكد مستشار وزيرة الصحة في تصريحات صحفية، أن المستشفى ستعود للعمل كما كانت عليه من قبل لتقديم خدمة للمواطنين بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة لن تبخل بجهودها لعودة هذه المستشفى للعمل وتقديم خدمات أفضل مما كانت عليه من قبل.

وأشار عبد الرحمن، إلى أنه سيتم عمل "تروما سنتر" ومركز للحوادث يضم عنايات مركزة ورعاية قلب ومخ وأعصاب، لافتًا إلى أنه سيتم إسناد أعمال التنفيذ لإحدى الشركات السيادية، على أن تبدأ أعمالها على أرض الواقع عقب انتهاء احتفالات عيد الأضحى المبارك بشهر.

وتفقدت اللجنة قسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى لبدء تطويرها للمساعدة فى تلقى حالات الحوادث على الطريق الزراعى وخدمة أبناء طوخ وتوفير مشقة التنقل إلى المستشفيات بالمدن المجاورة، وذلك وفقا للتقرير الهندسى المعد من اللجنة الهندسية المشكلة بمعرفة وزارة الصحة للوقوف على الحالة الإنشائية للمبنى وإمكانية إدراج المبنى بخطة تطوير المستشفيات التابعة للوزارة.