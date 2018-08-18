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وتوقعات بانخفاض الأسعار..

الشركة الوطنية لمنتجات الذرة تغزو سوق القمح بإستيراد 45 ألف طن

السبت، 18 أغسطس 2018 09:00 ص
الشركة الوطنية لمنتجات الذرة تغزو سوق القمح بإستيراد 45 ألف طن القمح - أرشيفية
كتب محمود الضبع
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صدرت توقعات بانخفاض الأسعار داخل سوق القمح خلال الفترة المقبلة بعد دخول كيان جديد للمنافسة فى إستيراد هذه السلعة وهذا سيعيد تقسيم حصص الشركات المتخصصة فى إستيراد القمح وبالطبع سيكون له أثر على الاسعار بالانخفاض.

فقد كشف أحمد عامر خبير البورصات السلعية ان السوق يشهد تغيرات فى سياسات بعض الشركات الكبرى وهو ما أكده تقرير أسواق فاينانشيال النصف سنوى و المتخصص فى رصد حركة أسعار خامات السلع فى الاسواق العالمية والبورصات السلعية.

وأضاف عامر أن شركة كايرو ثرى ايه - الوطنية لمنتجات الذرة قامت خلال الأيام الماضية باستيراد شحنة قمح بلغت كميتها 45 ألف و383 طن قمح روسى وتم تفريغها فى ميناء دمياط.

ودخول هذه الشركة سيعيد ترتيب حسابات سوق القمح مرة أخرى، وسيؤثر على حصص أكبر ثلاث شركات مستحوذه على سوق القمح وهى أبودنقل وميدسوفتس و كوالتى جرين ونتائج دخول الكيان الرابع سيعود على استقرار الاسعار وتوافر القمح بالسوق المحلى.

يذكر أن الشركة الوطنية لمنتجات الذرة استطاعت خلال الفترة الماضية التأثير على سوق الذرة من خلال الصفقات التى قامت بإستيرادها وضخ السلع وتوفيرها بالسوق مما ادى الى انخفاض سعرها بكل ملحوظ.


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