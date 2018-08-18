السيطرة على حريق نخيل ومصرع شخص فى حادث تصادم بالداخلة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد من السيطرة على حريق نشب في مزرعة نخيل بقرية المعصرة دون خسائر فى الأرواح أو إصابات، كما لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم بمنطقة شرق العوينات بالداخلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادثين، وأحيلا إلى النيابة للتحقيق.

وورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادى الجديد يفيد نشوب حريق بأحد مزارع النخيل بمنطقة أم نجودة بقرية المعصرة بمركز الداخلة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمت السيطرة على الحريق الذى أسفر عن احتراق عدد من أشجار النخيل وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيق.

كما لقى شخص مصرعه وذلك بعد أن دهسته سيارة بمنطقة شرق العوينات وتبين أنه يدعى عبد الدايم سيد أحمد عبد الدايم 29 سنة من محافظة الأقصر وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة المركزى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق.