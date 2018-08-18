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السيسى يرسل برقية عزاء لأمين الأمم المتحدة فى وفاة كوفى عنان

السبت، 18 أغسطس 2018 05:36 م
السيسى يرسل برقية عزاء لأمين الأمم المتحدة فى وفاة كوفى عنان الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أرسل برقية تعزية إلى سكرتير عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيرس أعرب خلالها عن خالص العزاء والمواساة للمجتمع الدولى والقارة الافريقية لرحيل كوفى عنان سكرتير عام الأمم المتحدة الأسبق الذى وافته المنية صباح اليوم السبت 18 الجارى، الذى مثلت حياته مسيرة حافلة وثرية قدم خلالها العديد من الإسهامات الهامة تحقيقا لأهداف ومقاصد الأمم المتحدة والعمل الدولى متعدد الأطراف ليبقى دائما بسيرته ورسالته للسلام قيمة شامخة كانت لها دوما دورها ومآثرها فى خدمة قضايا التنمية ورفعة شأن الإنسانية.
 

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السفير بسام راضى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كوفى عنان




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