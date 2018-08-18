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السبت، 18 أغسطس 2018 06:42 م
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السفارة الأمريكية ببيروت: ندعم الجيش اللبنانى بصفته المدافع الوحيد عن لبنان

السبت، 18 أغسطس 2018 06:04 م
السفارة الأمريكية ببيروت: ندعم الجيش اللبنانى بصفته المدافع الوحيد عن لبنان الجيش اللبنانى
بيروت (أ ش أ)
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 أكدت السفارة الأمريكية فى العاصمة اللبنانية بيروت أن حكومة الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة اللبنانية الأمريكية، وتدعم الجيش اللبنانى بصفته المدافع الوحيد عن لبنان.

جاء ذلك فى بيان أصدرته السفارة الأمريكية مساء اليوم السبت، مشيرة إلى أن زيارة الجنرال مايكل لانجلى مدير السياسات والخطط والاستراتيجيات فى القيادة الوسطى الأمريكية إلى لبنان فى الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، تأتى فى ضوء أنه يتولى مسئولية برامج المبيعات العسكرية الخارجية للبنان، بما فى ذلك طائرات سوبر توكانو وطائرات السيسنا والمركبات القتالية من طراز برادلى التى يحصل عليها الجيش اللبنانى فى إطار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكى.

 


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