الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية الشهر المقبل

رويترز

ذكرت صحيفة (ستريتس تايمز) التى تصدر فى سنغافورة أن الرئيس الصينى شي جين بينج سيزور بيونجيانج الشهر المقبل بدعوة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون لحضور الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس كوريا الشمالية.

وقالت الصحيفة اليوم السبت إن تلك ستكون أول زيارة يقوم بها الرئيس الصينى لبيونجيانج منذ توليه السلطة فى عام 2012 وأول زيارة لرئيس صينى منذ 13 عاما إذ كانت آخر زيارة قام بها الرئيس الصينى السابق هو جين تاو فى عام 2005.

ولم تذكر الصحيفة المصدر الذى حصلت منه على هذه المعلومات ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق.