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السبت، 18 أغسطس 2018 06:08 م
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الرئيس الإيرانى يمثل أمام البرلمان 28 أغسطس المقبل بشأن الأزمة الاقتصادية

السبت، 18 أغسطس 2018 06:01 م
الرئيس الإيرانى يمثل أمام البرلمان 28 أغسطس المقبل بشأن الأزمة الاقتصادية الرئيس الإيرانى حسن روحانى
لندن (رويترز)
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يمثل الرئيس الإيرانى حسن روحانى أمام البرلمان يوم 28 أغسطس، للرد على أسئلة النواب بشأن كيفية تعامل حكومته مع المصاعب الاقتصادية التى تواجه البلاد.

ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيرانى عن النائب أسد الله عباسى قوله "تم الاتفاق على عقد الجلسة البرلمانية لمساءلة الرئيس يوم 28 أغسطس".

وهذا أول استدعاء من البرلمان للرئيس روحانى الذى يتعرض لضغوط من خصوم محافظين لتغيير الحكومة بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

ويسعى النواب لمساءلة روحانى عن العديد من القضايا منها تراجع الريال الإيراني، الذى فقد أكثر من نصف قيمته منذ أبريل نيسان، إضافة إلى ضعف النمو الاقتصادى وارتفاع البطالة.

 


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