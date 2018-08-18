الرئيس الأفغانى: لا يمكن التوصل لاتفاق بشأن السلام خلف الأبواب المغلقة

كابول (أ ش أ)

قال الرئيس الأفغانى أشرف غنى، اليوم السبت، "إنه لا يمكن التوصل لاتفاق بشأن إرساء السلام خلف الأبواب المغلقة".

ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية ما ذكره مكتب الرئيس الأفغانى - فى بيان اليوم - أن غنى طالب الوسائط الإعلامية التعاون بشكل كامل مع الحكومة الأفغانية لتنظيم مناقشة موضوعية حول قضايا المصلحة الوطنية.

وكجزء من اجتماعاته الاستشارية التى عقدها مع ممثلين عن مختلف أطياف المجتمع، أجرى غنى نقاشا تفاعليا مع قادة وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة، وتشاركوا فى بداية الاجتماع، أفكارهم واقتراحتهم بشأن وقف إطلاق النار مع حركة طالبان المسلحة، إلى جانب مناقشة الإصلاحات فى قطاعى الأمن والخدمات المدنية.

ورحب الرئيس الأفغانى باقتراحات وسائط الإعلام قائلا "لا يمكن إرساء السلام خلف الأبواب المغلقة لابد أن يكون التوافق على الصعيدين الوطنى والدولى جزءا منه".