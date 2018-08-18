الجيش التركى يقتل 7 من حزب العمال الكردستانى فى غارات شمال العراق

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قتل سلاح الجو التركى، اليوم السبت، 7 عناصر من حزب العمال الكردستانى فى غارات شنها على مناطق جنوب شرق تركيا وشمال العراق.

وقال الجيش التركى، فى بيان أورده راديو (سوا) الأمريكى ، إن القوات الجوية التركية شنت غارات ضد مسلحين لحزب العمال الكردستانى كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم على القوات التركية فى ولاية هكارى ومناطق أخرى شمال العراق.

وأضاف البيان أن الغارات جاءت ردا على هجمات نفذها حزب العمال الكردستانى داخل تركيا بين الحين والآخر والتى تستهدف عناصر الأمن والجيش التركي.

وكان الجيش التركى قد أعلن فى وقت سابق مقتل 11 مسلحا من حزب العمال الكردستانى شمال العراق، حيث يواصل ضرب أهداف داخل الحدود العراقية ضد عناصر الحزب.