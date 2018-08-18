التموين تكثف الحملات الرقابية على الأسواق خلال أيام عيد الأضحى

كتب مدحت وهبة

وصل منذ قليل، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى مقر جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية، لمتابعة المبادرة التى أطلقها الجهاز "أسبوع فى حب الوطن "، والخاصة بحل جميع مشاكل المواطنين المتراكمة لدى الجهار خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية خلال أيام العيد.

وأشاد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بالمبادرة التى أطلقها جهاز حماية المستهلك، لافتا إلى أن الجهاز فكر بشكل غير تقليدى، للعمل على حل مشاكل المواطنين من خلال إقامة معسكر، وبمشاركة مسؤلى كافة الشركات والجهات المشكو فى حقهم من المواطنين، لافتا إلى أن الجهاز نجح فى التعاون مع جميع الجهات من اجل خدمة المواطنين، مؤكدا على تعاون أجهزة الرقابة المختلفة لضبط الأسواق، وتحرير محاضر ضد أى شخص يحاول التلاعب فى المنتجات .