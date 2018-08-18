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التعليم توضح آلية تطبيق النظام الجديد على طلاب الثانوى المنازل وأبناؤنا بالخارج

السبت، 18 أغسطس 2018 10:26 ص
التعليم توضح آلية تطبيق النظام الجديد على طلاب الثانوى المنازل وأبناؤنا بالخارج الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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كشف الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تطبيق النظام التعليم الجديد على طلاب الصف الأول الثانوى نظام المنازل موضحا أنه سيتم اختبار الطلاب مرة واحدة نهاية الفصل الدراسى ولن تطبق عليهم الاختبارات المتعددة والتى تطبق على الطلاب المنتظمين فى المدارس الحكومية. 
 
 
وأضاف عمر، فى تصريحات صحفية له، إنه سيتم اختبار الطلاب فى مكان مجهز تكنولوجيا ومعد للاختبارات. 
 
 
وبالنسبة للطلاب المصريين فى الخارج، أوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تحديد أماكن معتمدة ومجهزة تكنولوجيا وترسل الامتحانات إلكترونيا بعد تشفيرها  إلى موقع الوزارة لتصحيها  وإعلان النتيجة وهو ما سيوفر الجهد والمال على الدولة.
 
وأشار إلى أن النظام الجديد مفيد للطلاب المصريين فى الخارج، حيث سيوفر على أولياء الأمور الجهد ومشقة السفر بين البلدان التى يختبر فيها أبنائهم. 
 

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