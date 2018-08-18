التعليم تضبط حالتى غش اليوم بامتحان الكيمياء وعلم النفس للثانوية "دور ثانى"

كتب محمود طه حسين

أدى صباح اليوم السبت، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2017/2018 فى مادتى الكيمياء بإجمالى عدد (57,184) طالبًا/ طالبة، وعلم النفس والاجتماع بإجمالى عدد (7492) طالبًا/ طالبة.

كما أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، أن غرفة العمليات المركزية خلال اليوم الامتحانى السابع قد تمكنت من رصد عدد حالتى نشر أجزاء من أسئلة الامتحان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وذلك على النحو التالي:

- اللجنة رقم (47) بمقر مدرسة نصار الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبط الطالب (ص.م.ب.ح) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الكيمياء، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- اللجنة رقم (67) بمقر مدرسة الشهيد عصام سالم الثانوية بنات التابعة لإدارة الفشن التعليمية بمحافظة بني سويف، حيث تم ضبط الطالب (س.م.م.ع) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الكيمياء، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

كما تمكنت لجنة الإدارة لامتحان الثانوية العامة بقطاع القاهرة بالتنسيق والتعاون مع غرفة العمليات المركزية، من ضبط الطالب (س.أ.س.ع ) باللجنة رقم (63) بمقر مدرسة الصف الثانوية العامة المشتركة التابعة لإدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة، عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الكيمياء، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

وتمكنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وبالتعاون مع غرفة العمليات المركزية من رصد حالة قيام الطالب (أ.خ.ع.ح) والمقيد بالفرقة الأولى بكلية الهندسة بانتحال صفة الطالب (م.ع.م.س) وذلك باللجنة رقم (84) بمقر مدرسة القناطر الخيرية الثانوية للبنات التابعة لإدارة القناطر التعليمية بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء، وقد تم ضبط الطالب المذكور بعد عشر دقائق من بدء الامتحان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

كما أكد حجازى على استمرار سير الامتحانات طبقًا للجداول المعلن عنها سلفًا والتى تنتهى يوم الاثنين الموافق 20/8/2018 الموافق وقفة عيد الأضحى المبارك، وأن هذا اليوم هو آخر أيام امتحانات الثانوية العامة ولا تُعطل فيه أعمال الامتحانات على جميع مستوياتها.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 19/8/2018 سيقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) بأداء الامتحان خلال الفترة الأولى فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالى عدد (3592) طالبًا/ طالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان خلال الفترة الثانية في مادة الاقتصاد بإجمالي عدد (7308) طالبًا/ طالبة.

وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بمناسبة قرب انتهاء امتحان الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2017/2018؛ قام رئيس قطاع التعليم العام (رئيس عام امتحان الثانوية العامة)، أمس الجمعة، بإجراء زيارة ميدانية لمحافظة الدقهلية تفقد خلالها سير أعمال تقدير الدرجات بلجان النظام والمراقبة بقطاع المنصورة (أ) والذي يضم محافظات دمياط، وبعض إدارات محافظة الغربية، وبعض إدارات محافظة الشرقية، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الدور الثاني فيه (8469) طالبًا/ طالبة، وقطاع المنصورة (ب) ويضم إدارات محافظة الدقهلية ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الدور الثاني فيه (6236) طالبًا/ طالبة.

وحرص حجازي خلال الزيارة على متابعة العمل بلجان تقدير الدرجات وانتظام سير أعمال التقدير ورصد الدرجات، ومؤشرات النتيجة للمواد التي تم الانتهاء من تقدير درجاتها.

كما أشاد حجازى بالجهود المبذولة، من جانب أعضاء لجان النظام والمراقبة، ولجان تقدير الدرجات، وأشار إلى أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها.

وأعلن حجازي إلى أنه سوف يتم إعلان نتائج امتحان الدور الثاني من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، عقب انتهاء لجان النظام والمراقبة من كافة أعمال رصد الدرجات وعقب اعتمادها من الوزير.