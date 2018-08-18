التحالف العربى يدمر منظومة دفاع جوية تابعة للحوثيين فى صنعاء

الرياض (أ ش أ)

دمرت قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم السبت، منظومة دفاع جوية تابعة للحوثيين فى صنعاء.

وأضح التحالف العربى - فى بيان، نقلته قناة العربية الإخبارية - أنه تم تدمير منظومة دفاع جوى من نوع (سام-6) تابعة لميليشات الحوثى فى صنعاء، مشيرا إلى أن الاستخدام البدائى والعشوائى لمنظومات الدفاع الجوى من قبل ميليشيات الحوثى يهدد خطوط الملاحة الجوية.

وشدد البيان على أن قوات التحالف العربى ملتزمة بمنع التنظيمات الإرهابية من الحصول على القدرات والأسلحة النوعية تهدد الملاحة الجوية.