video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى يدمر منظومة دفاع جوية تابعة للحوثيين فى صنعاء

السبت، 18 أغسطس 2018 03:51 م
التحالف العربى يدمر منظومة دفاع جوية تابعة للحوثيين فى صنعاء المتحدث باسم التحالف العربى
الرياض (أ ش أ)
إضافة تعليق

دمرت قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم السبت، منظومة دفاع جوية تابعة للحوثيين فى صنعاء.

وأضح التحالف العربى - فى بيان، نقلته قناة العربية الإخبارية - أنه تم تدمير منظومة دفاع جوى من نوع (سام-6) تابعة لميليشات الحوثى فى صنعاء، مشيرا إلى أن الاستخدام البدائى والعشوائى لمنظومات الدفاع الجوى من قبل ميليشيات الحوثى يهدد خطوط الملاحة الجوية.

وشدد البيان على أن قوات التحالف العربى ملتزمة بمنع التنظيمات الإرهابية من الحصول على القدرات والأسلحة النوعية تهدد الملاحة الجوية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 27 حوثيا فى قصف للتحالف العربى على الحديدة

مقتل 16 حوثيا فى غارات للتحالف العربى بالساحل الغربى

التحالف العربى

اليمن

الحوثيين

صنعاء

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة