البحرية الإيرانية تعلن تزويد سفينة حربية بمنظومة دفاعية جديدة

رويترز

نقلت وكالة أنباء إيرانية عن قائد القوات البحرية قوله اليوم السبت إن البحرية التابعة للنظام الإيرانى أطلقت منظومة دفاعية حديثة مصنعة محليا وزودت بها إحدى سفنها الحربية للمرة الأولى وذلك فى الوقت الذى يتفاقم فيه التوتر مع الجيش الأمريكى فى الخليج.

وكان الحرس الثورى الإيرانى قد ذكر فى وقت سابق من الشهر الجارى أنه أجرى مناورات حربية فى الخليج قائلا إنها تهدف إلى "مواجهة التهديدات المحتملة" من الأعداء.

وأكدت القيادة المركزية بالجيش الأمريكى رصد نشاط متزايد للبحرية الإيرانية يمتد إلى مضيق هرمز وهو مرر مائى استراتيجى لشحنات النفط هدد الحرس الثورى الإيرانى بإغلاقه.

وإيران غاضبة من قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى وإعادة فرض العقوبات على طهران.

ونقلت وكالة تسنيم عن قائد القوات البحرية الأميرال حسين خانزادى قوله "أكرر نجاح الاختبارات الساحلية والبحرية لمنظومة كمند الدفاعية قصيرة المدى وتم تزويد سفينة حربية بها وسيتم تزويد سفينة ثانية بها قريبا".

وأُطلق على المنظومة "فالانكس الإيرانية" نسبة إلى بندقية آلية صنعتها شركة رايثيون الأمريكية وتدمر أعيرتها الثقيلة الصواريخ المعادية.

ولعدم قدرتها على استيراد الكثير من الأسلحة بسبب العقوبات الدولية وحظر السلاح، طورت إيران صناعة أسلحة محلية لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال تصنيع العتاد العسكرى وكثيرا ما تعلن عن تصنيع أسلحة تقول إنه يمكنها مضاهاة المنظومات الغربية المتقدمة.