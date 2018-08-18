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الاستعانة بـ 3 خزانات مياه ضخمة ﻹخماد حريق مصنع مستحضرات التجميل فى أكتوبر

السبت، 18 أغسطس 2018 08:07 م
الاستعانة بـ 3 خزانات مياه ضخمة ﻹخماد حريق مصنع مستحضرات التجميل فى أكتوبر جانب من الحريق
كتب عبد الرحمن سيد
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استعانت اﻹدارة العامة للحماية للمدنية بالجيزة بـ 3 خزانات مياه ضخمة، باﻹضافة لسيارات اﻹطفاء لمحاولة إخماد حريق داخل مصنع مستحضرات تجميل بالمنطقة الصناعية الرابعة فى مدينة السادس من أكتوبر.

 

فيما تتمركز 5 سيارات إسعاف بمحيط الحريق تحسبا لوقوع أى مصابين نتيجة للحروق أو للأدخنة الكثيفة التى نتجت عن الحريق.

 

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بمدينة السادس من أكتوبر، وأمر اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية الدفع بـ 15 سيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.

 

 


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