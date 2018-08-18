الاستئناف تتسلم أوراق إحالة مفتش أغذية بالصحة للمحاكمة بتهمة الرشوة

كتب أحمد إسماعيل

تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، أوراق قضية اتهام مفتش صحة بالقاهرة بالرشوة ، تمهيدًا لتحديد موعد لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم فيما أسند إليه من اتهامات، أمام إحدى دوائر الجنايات القاهرة .

من جانبها قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات، إحالة مفتش أغذية بوزارة الصحة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت له تهمة تقاضى رشوة 15 ألف جنيه من صاحب مطعم نظير الحصول على تراخيص المحل بالمقطم.

كشفت تحقيقات النيابة اعتياد مفتش التغذية بوزارة الصحة بالمقطم على طلب الرشوة من جميع المتعاملين معه من أصحاب المحال التجارية والمطاعم نظير استخراج الشهادات الصحية والأوراق التى تساعدهم على التراخيص، حتى أوقعه حظه مع صاحب أحد المطاعم بمنطقة المقطم، والذى أبلغ رجال الرقابة الإدارية بطلب مفتش التغذية بالحصول على رشوة منه مقابل إنهاء أوراق تراخيص محله.

على الفور تم الحصول إذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات، واللقاءات بين مفتش التغذية وصاحب البلاغ، بعد أن طلب رجال الرقابة من المبلغ مجاراته فى طلبه، حتى تم إلقاء القبض عليه متلبسا، بالحصول على مبلغ 15 ألف جنيه من مقدم البلاغ، وتحرر محضر رقم 6587 لسنة 2017 بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأمام النيابة العامة أنكر مفتش التغذية طلب الرشوة من صاحب المطعم نظير إنهاء إجراءات تراخيص محله، وأضاف المتهم فى اعترافه أمام المحقق قائلا، "هو اللى أعطانى الفلوس ومرضيتش أكسفه".

تعود تفاصيل القضية عندما تلقى رجال الرقابة الإدارية بلاغا من صاحب مطعم فى منطقة المقطم، يفيد فيه بطلب مفتش تغذية بوزارة الصحة الحصول على رشوة لتسهيل إجراءات ترخيص محله، على الفور تم تقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة، وتم تسجيل المكالمات وضبط المتهم متلبسا، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.