الاحتلال الإسرائيلى يرفض مقترحات أممية لحماية الفلسطينيين

الأمم المتحدة (أ ف ب)

رفض الاحتلال الإسرائيلى الاقتراحات التى قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لتعزيز حماية الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة.

وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة دانى دانون فى بيان مساء الجمعة، أن "الحماية الوحيدة التى يحتاجها الفلسطينيون هى من قيادتهم".

وعرض جوتيريس فى الاقتراحات التى وردت فى تقرير من 14 صفحة أربعة خيارات هى: زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وإرسال مراقبين أممين لحقوق الإنسان ومراقبين غير مسلحين ونشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة.

وتم إعداد التقرير بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة ردا على تصاعد العنف فى غزة حيث قُتل 171 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلى منذ نهاية مارس.

وقال دانون "بدلاً من اقتراح وسائل لحماية الشعب الفلسطينى من إسرائيل، على الأمم المتحدة تحميل القيادة الفلسطينية مسؤولية الاستمرار فى تعريض حياة شعبها للخطر".

وأضاف أن "كل ما ستحققه الاقتراحات الواردة فى التقرير هو مساعدة الفلسطينيين على مواصلة رفضهم" لدولة إسرائيل.

ويحتاج تشكيل قوة حماية أممية إلى قرار يصدره مجلس الأمن الدولى، وهو أمر مستبعد الحدوث فى ظل استعداد الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو لعرقلة أى مشروع تعارضه إسرائيل.