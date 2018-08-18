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الأمم المتحدة تنكس أعلامها لمدة 3 أيام حدادا على رحيل كوفى عنان

السبت، 18 أغسطس 2018 05:39 م
الأمم المتحدة تنكس أعلامها لمدة 3 أيام حدادا على رحيل كوفى عنان كوفى عنان
كتبت ريهام عبد الله
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نكست منظمة الأمم المتحدة، ومقارها فى أرجاء العالم كافة، أعلامها ولمدة 3 أيام، حدادا على وفاة كوفى عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة وحامل جائزة نوبل للسلام، والذى غادر عالمنا اليوم السبت.

وأعلنت أسرة كوفى عنان، أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد فترة قصيرة من المرض.
 
وقالت أسرة عنان فى بيان منشور على حساب "كوفى عنان" على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن زوجته نان وأبناءه آما وكوجو ونينا كانوا إلى جانبه خلال أيامه الأخيرة.
 
وقال بيان الأسرة: كوفي عنان كان رجل دولة من الطراز العالمى، وقاتل طوال حياته من أجل عالم أكثر عدالة وسلمية، وخلال مسيرته المتميزة وقيادته للأمم المتحدة كان بطلا متحمسا للسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وبعد مغادرته الأمم المتحدة، واصل العمل بلا كلل في قضايا السلام من خلال رئاسته لمؤسسة كوفي عنان وكرئيس لجماعة الحكماء، المجموعة التى أسسها نيلسون مانديلا، وكان مصدر إلهام للصغار والكبار على حد سواء.
 

 


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كوفى عنان

وفاة كوفى عنان

الامم المتحدة

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