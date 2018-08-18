اكتشاف مقابر أثرية عمرها ألفى عام فى منطقة التبت

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اكتشف علماء آثار صينيون أكثر من 20 مقبرة يعتقد أنها تعود إلى نحو ألفى عام، وذلك فى منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربى الصين.

وقال "هوه وى" عميد كلية التاريخ والثقافة بجامعة سيتشوان –فى تصريحات صحفية اليوم السبت- إنه تم اكتشاف أكثر من 70 قطعة أثرية فى هذه المقابر، بما فيى ذلك مرايا برونزية ومنسوجات وفخار وكماليات أخرى.

وأضاف :"عثرنا على حبوب في كوب فخارى وشاى فى صندوق خشبى، يعتقد أنها تعود إلى الفترة بين أسرة هان (206 ق.م-220 م) وأسرة جين (265 م -420 م)، مشيرا إلى أنه تم كذلك العثور على مرآة برونزية ذات مقابض من آسيا الوسطى فى إحدى المقابر.

ولفت إلى أنه قبل دخول البوذية إلى التبت في القرن السابع، كانت هناك فترة زمنية أطلق عليها اسم ثقافة "شانجشونغ" وفقا للسجلات التاريخية، وإن الموقع والتواريخ الزمنية لتلك المقابر تتزامن مع المعلومات المتوفرة بشأن هذه الثقافة.