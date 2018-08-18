video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 08:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اكتشاف مقابر أثرية عمرها ألفى عام فى منطقة التبت

السبت، 18 أغسطس 2018 08:15 ص
اكتشاف مقابر أثرية عمرها ألفى عام فى منطقة التبت التبت
أ ش أ
إضافة تعليق

اكتشف علماء آثار صينيون أكثر من 20 مقبرة يعتقد أنها تعود إلى نحو ألفى عام، وذلك فى منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربى الصين.

وقال "هوه وى" عميد كلية التاريخ والثقافة بجامعة سيتشوان –فى تصريحات صحفية اليوم السبت- إنه تم اكتشاف أكثر من 70 قطعة أثرية فى هذه المقابر، بما فيى ذلك مرايا برونزية ومنسوجات وفخار وكماليات أخرى.

وأضاف :"عثرنا على حبوب في كوب فخارى وشاى فى صندوق خشبى، يعتقد أنها تعود إلى الفترة بين أسرة هان (206 ق.م-220 م) وأسرة جين (265 م -420 م)، مشيرا إلى أنه تم كذلك العثور على مرآة برونزية ذات مقابض من آسيا الوسطى فى إحدى المقابر.

ولفت إلى أنه قبل دخول البوذية إلى التبت في القرن السابع، كانت هناك فترة زمنية أطلق عليها اسم ثقافة "شانجشونغ" وفقا للسجلات التاريخية، وإن الموقع والتواريخ الزمنية لتلك المقابر تتزامن مع المعلومات المتوفرة بشأن هذه الثقافة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدالاى لاما يدعو سكان التبت للحفاظ على وحدتهم فى ظل تقارب الهند والصين

الدالاى لاما: التبت يمكنها التعايش مع الصين مثل "الاتحاد الأوروبى"

صور.. مظاهرات فى الهند لإحياء ذكرى انتفاضة التبت عام 1959

التبت

الصين

جامعة سيتشوان

أسرة هان

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة