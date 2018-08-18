استطلاع: 54% من الفرنسيين يعارضون استقبال مهاجرين قادمين عبر البحر المتوسط

باريس (أ ش أ)

أظهر استطلاع للرأى أجراه معهد "إيفوب" للدراسات ونشره موقع "اتلنتيكو" الإخبارى الفرنسى اليوم السبت، أن 54 % من الفرنسيين يعارضون استقبال بلادهم للمهاجرين الذين يتم إغاثتهم فى البحر المتوسط.

وأوضح الاستطلاع أن 46% أيدوا توزيع عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل اليونانية والإيطالية على مختلف البلدان الأوروبية على أن تستقبل فرنسا جزءا منهم.

وأشار إلى أنه بذلك سجلت نسبة المعارضين زيادة بواقع أربع نقاط مقارنة بشهر يونيو وسبع نقاط بالنظر إلى العام الماضى وهو ما يعكس تطورا فى الرأى العام الفرنسي، بحسب معهد الدراسات.

وقد أجرى الاستطلاع عبر الإنترنت يومى 14 و 16 أغسطس على عينة بلغ عددها 1004 أشخاص.

وكانت حكومة مالطا قد سمحت لسفينة الإغاثة "أكواريوس" التى تقل 141 مهاجرا انتشلتهم قبالة السواحل الليبية بالرسو فى أحد موانئها فى إطار اتفاق مع خمسة بلدان أوروبية ستقوم بموجبه فرنسا وألمانيا باستقبال 120 من الناجين.