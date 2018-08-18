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ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

السبت، 18 أغسطس 2018 12:00 ص
ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 5.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 909 مليون ورقة منفذة على 96 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 4.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1025 مليون ورقة منفذة على 107 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
   
أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 2.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 3.3 مليون ورقة منفذة على 503 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 62.67% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 37.33%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2060 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 463 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 47 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 789 مليون جنيه بحجم تداول 384 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 37 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2849 مليون جنيه بحجم تداول 848 ورقة مالية منفذة من خلال 84 ألف عملية.
 

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