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اتحاد الشطرنج: بطولة الشهيد المنسى الأكبر فى تاريخ الاتحاد من حيث المشاركين

السبت، 18 أغسطس 2018 11:30 م
اتحاد الشطرنج: بطولة الشهيد المنسى الأكبر فى تاريخ الاتحاد من حيث المشاركين الدكتور هشام الجندى رئيس اتحاد الشطرنج
كتبت منال العيسوى
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أكد الدكتور هشام الجندى، رئيس اتحاد الشطرنج، أن بطولة العاشر من رمضان المنعقدة اليوم، تعد أكبر بطولة دولية فى تاريخ الاتحاد من حيث المشاركين.

وأوضح الجندى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تعليقا على بطولة اليوم المنعقدة بمدينة العاشر من رمضان، باسم الشهيد أحمد المنسى، أنها أول بطولة دولية يكون فيها حجم المشاركين بهذا العدد من كل محافظات مصر باستثناء بطولة الجمهورية التى حضرها 500 لاعب، وأن مشاركة ثلاثة من أبطال الجمهورية فى البطولة هو مؤشر جيد لانتشار الفكرة، وهو ما يساهم فى دعم خطط الاتحاد فيما يخص اللعبة، وبرامج نشر اللعبة، على المستوى الشخصى من تنمية قدرات الشباب ونشر الفكرة وعدد من لاعبين المنتخب الذهنية وعلى المستوى الاجتماعى اكتشاف أبطال وانتشار الرياضة، حيث إنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم، لدمج رياضة الشطرنج ضمن الأنشطة الرياضية التى ترتقى بالنشء، وتعيد بناء وعية على أسس راقية وفكر واع.


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