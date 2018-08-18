إصابة 13 عامل في انقلاب ميكروباص وخروج عدد منهم من المستشفيات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب 13 عاملا بكدمات وجروح إثرا إنقلاب ميكروباص كانوا يستقلونه بطريق قرية العشي بمحافظة الأقصر، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج وخرج عدد منهم بصورة طبيعية عقب الفحص والعلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد باستقبال مستشفيات الأقصر الدولي والأقصر العام 13 عاملا أصيبوا بكدمات وجروح إثر إنقلاب ميكروباص كانوا يستقلونه بطريق قرية العشي أمام كوبري يسي، وتم علاج عدد منهم وخروجهم بصورة طبيعية تماماً وجاري علاج الباقين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.