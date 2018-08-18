video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 13 عامل في انقلاب ميكروباص وخروج عدد منهم من المستشفيات بالأقصر

السبت، 18 أغسطس 2018 03:15 م
إصابة 13 عامل في انقلاب ميكروباص وخروج عدد منهم من المستشفيات بالأقصر انقلاب سيارة - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

أصيب 13 عاملا بكدمات وجروح إثرا إنقلاب ميكروباص كانوا يستقلونه بطريق قرية العشي بمحافظة الأقصر، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج وخرج عدد منهم بصورة طبيعية عقب الفحص والعلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد باستقبال مستشفيات الأقصر الدولي والأقصر العام 13 عاملا أصيبوا بكدمات وجروح إثر إنقلاب ميكروباص كانوا يستقلونه بطريق قرية العشي أمام كوبري يسي، وتم علاج عدد منهم وخروجهم بصورة طبيعية تماماً وجاري علاج الباقين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة الأقصر" تقدم خدمات فى الصحة الإنجابية لـ307 سيدة بقرية حاجر الأقالته

الاقصر

اخبار الاقصر

اصابة 13 عامل في انقلاب ميكروباص بالاقصر

اخبار مصر

مستشفي الاقصر العام

اخبار المحافظات

مستشفي الاقصر الدولي




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة