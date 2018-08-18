إزالة 62 حالة إشغالات وتعديات على أملاك الدولة بحى الضواحى فى بورسعيد

بورسعيد _ السيد فلاح

شنت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى برئاسة السعيد رخا رئيس الحى، والأجهزة الأمنية اليوم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع ومناطق الحي، بالاشتراك مع شرطة المرافق والأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بتوجيهات من اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد.

وترأس الحملة اللواء ناصر حريز حكمدار بورسعيد واللواء عبد الوهاب شعراوي مدير مباحث بورسعيد واللواء مجدى لويز مساعد مدير الأمن والعميد إبراهيم حسن مأمور قسم الضواحى والعميد محمد أبو غزالة رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد السنباطي رئيس فرع البحث الجنائي والمقدم محمد المليجى قائد شرطه المرافق والرائد أحمد عبد الناصر رئيس مباحث الضواحى.

وقال رئيس حى الضواحى، إن ذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت الحماة عن تنفيذ 62 قرار إزالهة إشغالات وتعديات على أملاك الدولة، كما تم رفع وإزالة 15 كشك بدون ترخيص و 7 باترينات لبيع السجائر والماكولات واستندات وتند.

كما تم رفع جميع إشغالات الكافيهات التي تعوق حركة مرور المشاة، وتحتل الأرصفة، بالإضافة إلى إجلاء كافة الباعة الجائلين وذلك بمناطق السيد متولى وأبراج النور وحول محيط مجمع مواقف الركاب بالضواحى ومنطقة مبارك وأمام بوابة الاستثمار وشارعى رأفت جبر وومصطفى كامل.

وأضاف "رخا"، أن الحملات مستمرة طوال اليوم، مع متابعة دورية، لمنع عودة الإشغالات المخالفة، واتخاذ الإجراء القانوني ضدها، بعمل المحاضر البيئية والإشغالات لأصحاب تلك الكافيهات، وتحويلهم إلى النيابة المختصة، من أجل فرض قوة القانون على الجميع دون تمييز، وأوضح رئيس الحي أنه تم إيداع المضبوطات المخالفة بمخزن الحي، وتحرير المحاضر اللازمة لأصحاب المخالفات.