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إدارة تصاريح العمل تبدأ عملها اعتبارا من ثانى أيام العيد تيسيرا على المواطنين

السبت، 18 أغسطس 2018 12:11 م
إدارة تصاريح العمل تبدأ عملها اعتبارا من ثانى أيام العيد تيسيرا على المواطنين اللواء محمود توفيق وزير الداخلية-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضي _دينا الحسيني
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قررت الإدارة العامة لتصاريح العمل، البدء فى العمل اعتبارا من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج والمعارين للعمل خارج البلاد فى استخراج تصاريح العمل لهم.
 
وتقرر العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالدراسة إبتداء من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساء، وذلك لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء إجازة العيد والراغبين فى استخراج تصاريح العمل لهم.
 

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