إدارة المرور تقدم 3 نصائح للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى.. فيديو

كتب محمد عبد العظيم

"إيدك فى إيدينا.. حمايتك واجب علينا".. فيديو قصير أعدته الإدارة العامة للمرور فى وزارة الداخلية من أجل تقديم بعض النصائح للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وعرض إرشادات القيادة الآمنة للمواطنين على طرق السفر خلال فترة الأعياد.

الإدارة العامة للمرور أكدت على المتابعة المرورية المستمرة على الطرق المختلفة من خلال الدوريات والأكمنة الثابتة لمتابعة حركة المرور خلال فترة الإجازة.

وقدمت إدارة المرور 3 نصائح مهمة للمواطنين خلال السفر فى الإجازة:

1- عدم تجاوز السرعة المقررة على الطرق المختلفة.

2- مراجعة صلاحية الإطار، والتأكد من سلامة تيل الفرامل قبل السفر.

3- الحرص على ارتداء حزام الأمان.