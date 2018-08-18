أوقاف القدس تؤكد إقامة صلاة الفجر داخل المسجد الأقصى المبارك

رام الله أ ش أ

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية فى مدينة القدس المحتلة، أن صلاة الفجر ستقام فى المسجد الأقصى المبارك عقب إغلاقه لعدة ساعات، منعت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلى دخول المصلين إلى المسجد لأداء صلاتى المغرب والعشاء.

وكانت قوات الاحتلال أخلت المواطنين بالقوة من أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، مساء الجمعة، واعتقلت 4 شبان من محيطه.

كما اعتدت قوات الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين، وعلى المواطنين المتواجدين فى المنطقة بالضرب والشب، وأجبرت المواطنين على دخول منازلهم وعدم الخروج منها.

ورفض المواطنون أداء صلاة العشاء قرب باب الأسباط وأصروا على أدائها داخل المسجد الأقصى، قبل أن تعتدى عليهم قوات الاحتلال وتبعدهم عن المنطقة بالقوة.

وترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اجتماعا عاجلا هذا المساء لمتابعة الأحداث الجارية فى هذه الأثناء فى المسجد الأقصى المبارك، بحضور مفتى الديار المقدسة الشيخ محمد حسين وعضو اللجنة التنفيذية مسؤول ملف القدس عدنان الحسيني.

وحذرت الرئاسة من كافة الإجراءات الإسرائيلية سواء كان ذلك إغلاق المسجد الأقصى أو إخلاء المصلين وطرد الموظفين "الذى نعتبره أمرا مرفوضا وتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية مواصلة هذه الإجراءات، وعليها إعادة فتح المسجد الأقصى منعاً لتدهور الأمور بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

كما أكدت الرئاسة الفلسطينية أن جميع الحفريات التى تهدد أساسات المسجد الأقصى مرفوضة تماما ويجب وقفها، كما أن أية إجراءات لتغيير الوضع الدينى والتاريخى لن تؤدى سوى لمزيد من تدهور الأوضاع والتصعيد.

وحملت الرئاسة المسؤولية كاملة للحكومة الإسرائيلية لوقف جميع هذه الخطوات الخطيرة والمرفوضة، و"هذا الإجراء هو تصعيد خطير سيؤدى إلى نتائج لا تحمد عقباها".

وأكد الرئيس الفلسطينى ، مرة أخرى، أن القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك هما خط أحمر، وأن لا سلام ولا أمن دون ذلك.