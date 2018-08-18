video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 04:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أوقاف القدس تؤكد إقامة صلاة الفجر داخل المسجد الأقصى المبارك

السبت، 18 أغسطس 2018 03:00 ص
أوقاف القدس تؤكد إقامة صلاة الفجر داخل المسجد الأقصى المبارك المسلمون يؤدون الصلاة فى المسجد الأقصى
رام الله أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية فى مدينة القدس المحتلة، أن صلاة الفجر ستقام فى المسجد الأقصى المبارك عقب إغلاقه لعدة ساعات، منعت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلى دخول المصلين إلى المسجد لأداء صلاتى المغرب والعشاء.

وكانت قوات الاحتلال أخلت المواطنين بالقوة من أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، مساء الجمعة، واعتقلت 4 شبان من محيطه.

كما اعتدت قوات الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين، وعلى المواطنين المتواجدين فى المنطقة بالضرب والشب، وأجبرت المواطنين على دخول منازلهم وعدم الخروج منها.

ورفض المواطنون أداء صلاة العشاء قرب باب الأسباط وأصروا على أدائها داخل المسجد الأقصى، قبل أن تعتدى عليهم قوات الاحتلال وتبعدهم عن المنطقة بالقوة.

وترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اجتماعا عاجلا هذا المساء لمتابعة الأحداث الجارية فى هذه الأثناء فى المسجد الأقصى المبارك، بحضور مفتى الديار المقدسة الشيخ محمد حسين وعضو اللجنة التنفيذية مسؤول ملف القدس عدنان الحسيني.

وحذرت الرئاسة من كافة الإجراءات الإسرائيلية سواء كان ذلك إغلاق المسجد الأقصى أو إخلاء المصلين وطرد الموظفين "الذى نعتبره أمرا مرفوضا وتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية مواصلة هذه الإجراءات، وعليها إعادة فتح المسجد الأقصى منعاً لتدهور الأمور بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

كما أكدت الرئاسة الفلسطينية أن جميع الحفريات التى تهدد أساسات المسجد الأقصى مرفوضة تماما ويجب وقفها، كما أن أية إجراءات لتغيير الوضع الدينى والتاريخى لن تؤدى سوى لمزيد من تدهور الأوضاع والتصعيد.

وحملت الرئاسة المسؤولية كاملة للحكومة الإسرائيلية لوقف جميع هذه الخطوات الخطيرة والمرفوضة، و"هذا الإجراء هو تصعيد خطير سيؤدى إلى نتائج لا تحمد عقباها".

وأكد الرئيس الفلسطينى ، مرة أخرى، أن القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك هما خط أحمر، وأن لا سلام ولا أمن دون ذلك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات الاحتلال تغلق أبواب المسجد الأقصى واستشهاد فلسطينى بشوارع القدس

استشهاد 2 وإصابة 241 فى جمعة "ثوار من أجل القدس والأقصى"

"فتح" تدعو أبناءها للوصول للمسجد الأقصى والرباط فيه وعلى أبوابه

الأردن يدين إغلاق السلطات الإسرائيلية جميع أبواب المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تدين إغلاق قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

أوقاف القدس

القدس

فلسطين

الاحتلال

صلاة الفجر

المسجد الأقصى المبارك




لا تفوتك
تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة