"أنا مش عاهرة إنتم مجتمع ذكورى".. فيديو جديد لفتاة التجمع تدافع عن نفسها

كتب إسلام جمال

ما زالت أصداء واقعة التحرش بفتاة التجمع، لم تنته بعد لا سيما بعد ظهور بطلة الواقعة مجدداً من خلال مقطع فيديو، عبرت خلاله عن استيائها من الهجوم عليها.

وانتقدت منة جبران، فى مقطع فيديو جديد، الذين وجهوا لها الشتائم والسباب، قائلة" إنها كانت تتوقع هذا، لأننا نعيش فى مجتمع ذكورى"، حسب وصفها.

وأضافت جبران :"ليه تشتمونى بإنى عاهرة، أنا مش عاهرة"، موجهة حديثها لمن انتقدوها :"إنتوا تعرفوا ظروفى".

وتابعت:"تعرفوا إنى بشتغل شغلانتين، وبخلص شغلى فى الشركة الساعة 6.30 وبنام ساعتين، عشان أعرف أرسم للصبح".

وأوضحت جبران، أنها لم تحذف الفيديو الخاص بواقعة التحرش، وأن كمية البلاغات التى جاءت على الفيديو، هى التى تسببت فى حذف المقطع من قبل موقع الفيس بوك.