أمير الكويت: كوفى عنان كان متميزا فى خدمة القضايا الدولية

الكويت (أ ش أ)

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إن الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفى عنان، كان لديه العديد من المواقف المشهودة، فضلا عن أدائه المتميز فى خدمة القضايا الدولية، مستذكرا حرصه الدائم على تعزيز دور الأمم المتحدة فى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين خلال فترة توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وأعرب أمير الكويت - فى برقية عزاء بعثها اليوم السبت، إلى الرئيس الغانى نانا أكوفو - عن خالص تعازيه وصادق مواساته فى وفاة كوفى عنان، راجيا الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء مماثلتين إلى الرئيس الغانى.