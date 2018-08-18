أمن المنوفية يشن حملات مكبرة لضبط الأسواق والميادين قبل العيد

المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية، برئاسة اللواء سمير أبو زامل مدير الأمن، حملات مكبرة لضبط الأسواق والميادين، وذلك قبل عيد الأضحى المبارك.

شن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، وبرئاسة اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي بدائرة المديرية، بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمحافظة، أسفرت جهودها عن ضبط 33 قضية متنوعة.

كما شنت إدارة المرور بنطاق المديرية حملة مكبرة لتأكيد انضباط الشارع، حيث أسفرت عن ضبط 544 مخالفه متنوعة، كما تم فحص 8 سيارات متروكة، حيث قام خبراء المفرقعات بفحصها وتعقيمها، وتبين سلبيتها وتم الكشف عن السيارات وتبين أنه غير مبلغ بسرقتها، وجارى استدعاء مالكيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شنت المديرية، حملة بالظهير الصحراوى مركز السادات وقسم شبين الكوم، أسفرت عن فحص 7 مزارع دائرة مركز السادات، وفحص 40 شخص جنائي تبين أنهم غير مطلوبين عدا حالة إيجابية، وفي مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 34 شقة مفروشة و68 شخص جنائي من قاطنيها بالبر الشرقي دائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين.

كما شنت المديرية حملة على المواقف العشوائية بدائرة المديرية وذلك في إطار متابعة الحركة بكافة وسائل النقل والمواصلات وتكثيف الحملات المرورية على كافة مواقف السيارات الأجرة و السرفيس لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدي لكافة صور المخالفات للمواقف العشوائية والانتظار الخاطىء، أسفرت عن تحرير 5مخالفات تحميل ركاب زيادة عن العدد المقرر داخل السيارة، و9 مواقف عشوائية.